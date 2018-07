Gattini abbandonati dentro a un sacchetto, Enpa: "È emergenza"

Gettati come immondinzia, anzi peggio, lasciati morire al sole all'interno di una busta di plastica. È questa la fine orribile che sarebbe toccata a quattro gattini se non fosse stato per i volontari dell'Enpa di Bassano intervenuti domenica dopo la segnalazione di una signora che aveva visto i cuccioli per strada. "Ha chiamato lasciando lì il sacchetto di plastica". spiegano i volontari dell'associazione che si sono precipitati sul posto, tra le vie San Zenone e Bodi a Rossano nei pressi del cavalcavia ferroviario trovando però solo un micio abbandonato.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il sacchetto con gli altri quattro cuccioli era infatti stato trovato e raccolto da una famiglia che poco dopo ha avvisato l'Enpa. I mici erano pieni di larve e disitratati per aver passato la giornata sotto al sole cocente. Alla fine si sono salvati grazie alle cure dei volontari.

"Questa non è che la punta dell'iceberg di una grave emergenza", spiegano i volontari dell'Enpa che denunciano un sistematico abbandono degli animali in tutto il bassanese. "Siamo stanchi come volontari di Bassano di combattere abbiamo tutti la casa piena di gatti e il Comune non fa nulla - agiungono - Il sindaco dovrebbe intervenire perché in base alla normativa vigente la gestione dei gatti è a carico dell'amministrazione comunale che evidentemente non conosce l'entità del problema in particolare per quanto riguarda la sterilizzazione"

Allegati