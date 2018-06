Bassano, emergenza bocconi avvelenati e gatti abbandonati

E' arrivata l'estate ed è cominciata la stagione più difficile per le associazioni che si occupano di animali e purtroppo come LAV di Bassano dobbiamo registrare fin da subito dei gravi casi di maltrattamento. Il comunicato dell'Enpa

Bocconi avvelenati

Il 18 giugno scorso a Pianezze è stato registrato un caso di avvelenamento sul sentiero delle Strambane che porta da Pianezze a Molvena, a farne le spese Surya , dolcissima cagnolina che stà lottando tra la vita e la morte. Quello dei bocconi avvelenati è uno degli atti più ignobili e vili che un essere umano possa compiere.L'uso di esche avvelenate è vietato. In più le sostanze velenose costituiscono una fonte di inquinamento ambientale, avvelenando catena alimentare, suolo e falde acquifere.Per prevenire e contrastare il fenomeno il Ministero della Salute ha emesso un'ordinanza di divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati del 13 giugno 2016. I

Gattini abbandonati

l giorno stesso di questo triste episodio che ha visto protagonista la povera cagnolina Surya è morto un gattino che era stato trovato a Cartigliano , gattino che era stato abbandonato ed era finito sotto le ruote di una macchina (purtroppo succede a molti cuccioli abbandonati) e che è morto dopo aver sofferto a causa di attacchi epilettici.

Questo sfortunato gattino è l'ultimo di una serie di abbandoni di gatti ritrovati a Tezze, Nove, Cartigliano, Bassano. Il fenomeno di abbandono di felini è in costante aumento nel nostro territorio nonostante un convegno di due anni fa' svoltosi a Bassano e organizzato da LAV e ENPA in collaborazione con l'amministrazione comunale ed Asl veterinaria.

Non smetteremo mai di ripetere la necessità di sterilizzare le gatte al fine di limitare una proliferazione incontrollabile e dalle conseguenze, il più delle volte, tragiche e che quando si decide di adottare un animale bisogna riflettere a fondo a quale tipo di responsabilità e di spese si va incontro.

E' vergognoso che nella nostra civile realtà si possano trovare esseri viventi appena nati chiusi in borsette e buttati nei cassonetti come è accaduto a Nove; a sopravvivere al terribile gesto tra 4 fratellini è stato Fiocco, gattino tutto bianco e sordo che una nostra volontaria ha salvato e cresciuto con amore fino a trovargli una famiglia adottiva, o gatti adulti abbandonati come oggetti di cui non si ha più bisogno. Occorre un progetto che coinvolga le amministrazioni per arginare il fenomeno e educare i cittadini .

Le associazioni di volontariato che si prendono cura degli animali non riescono più a sostenere i costi e le emergenze e non hanno strutture per tenere in stallo animali in attesa di adozione e di cure d'emergenza. E' giunto il tempo che le amministrazioni comunali si prendano le proprie responsabilità e propongano campagne di sensibilizzazione dei cittadini o delle campagne di sterilizzazione convenzionate. Non è più tollerabile assistere alla mancanza di sensibilità e alla violenza dilagante nei confronti di esseri indifesi.