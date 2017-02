Bassano, droga nell'auto: denunciati tre giovani

I genitori di tre giovani di Bassano di 21,22 e 23 anni hanno ricevuto una telefonata dalla polizia dopo che le loro auto erano state trovate aperte e abbandonate di notte in centro. Come riferisce Il Giornale di Vicenza, gli agenti hanno sentito l'odore della marijuana durante l'ispezione delle vetture.

Un fatto che ha dato il via a ulteriori indagini e alla scoperta di 60 grammi di cannabis e 3mila euro in contanti più tutto l'occorrente per pesare e prepara la droga.