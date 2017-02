Bassano, evade le tasse sui proventi della truffa: la Gdf pizzica ex-assicuratore

Pensava di farla franca almeno non pagando le tasse sui proventi di un'attività illecita per la quale l'estate scorsa A.Z., 46enne bassanese, aveva patteggiato la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e € 1.500 di multa (pena sospesa). Il reato contestato era quello di truffa, poiché presentandosi quale subagente assicurativo, aveva fatto sottoscrivere a vari clienti della società per la quale lavorava, contratti assicurativi inesistenti, promettendo alle ignare vittime ingenti guadagni e traendole così in errore sulla bontà degli affari.

Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Bassano del Grappa hanno invece effettuato un controllo fiscale sul'ex agente assicurativo, scoprendo che non ha pagato le tasse sui redditi derivanti da attività illecite per più di € 110.000. La somma complessivamente proveniente dalla truffa ammontava a € 500.000 circa, accumulata dal 2008 al 2012.

La Guardia di Finanza ha quindi calcolato questo patrimonio e, successivamente, ha applicato, per le annualità fiscalmente non prescritte, una norma che prevede la tassazione dei redditi derivanti da attività illecite. Per chi commette delitti da cui deriva un determinato provento non c'è infatti immunità fiscale, perché il presupposto delle tasse è soltanto il possesso di un reddito, indipendentemente dalla sua provenienza. Il truffatore in questo caso è anche...evasore.