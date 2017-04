Bassano, boom per "Di padre in figlia": 6 milioni di ascolti per la fiction

"Di padre in figlia": 6.265.000 spettatori e uno share del 24,23%. Questi sono i numeri di esordio de "Di padre in figlia", che già si preannuncia come un altro successo Rai. La fiction ambientata a Bassano del Grappa ha polverizzato le altre trasmissioni in prima serata. "

Il segreto" su Canale 5 ha infatti avuto 3.260.000 spettatori e uno share 13,93%; su Rete 4, "Red" 1.839.000 spettatori, share 7,27% e su Raidue "The Amazing Spider-Man 2" 1.355.000 spettatori con uno share del 5,57%. Un altro centro per la prima rete con un cast che ha fatto subito colpo e una storia che si svilupperà in quattro puntate e che ha già incontrato i favori del pubblico.

La serie ha eguagliato i risultati di Sorelle, altra fiction di grande successo targata Rai1 e il Montalbano di Pasquetta. La prossima puntata andrà ora in onda il 25 aprile e sono in molti a scommettere sul bis di successo per la fiction che narra la storia dei Franza, una famiglia patriarcale le cui vicissitudini si dipanano dal 1958 agli anni '80.