Bassano: emergenza delinquenza minorile: raffica di furti ed episodi di bullismo

Raffica di interventi dei carabinieri di quartiere di Bassano contro furti e atti di bullismo da parte di minorenni. Tre ragazzine, lo scorso martedì, sono entrate al negozio “Scout” di via Matteotti, rubando capi per quasi 250 euro di valore con la rimozione delle placche antitaccheggio. Bloccate dai militari, sono state denunciate per furto aggravato. Agli inizi di marzo, nello stesso esercizio commerciale, un’altra minorenne era stata “pizzicata” a rubare della merce per oltre 50 euro.

Il giorno dopo, mercoledì, una minorenne straniera e una italiana sono finite davanti al tribunale dei minori per ripetuti atti di bullismo, protrattisi per oltre un mese, nei confronti di una loro compagna di classe presso l’istituto “Enaip”. Sempre lo stesso giorno, un altro minore italiano è finito nei guai per aver rubato una bicicletta del valore di 200 euro all’interno dell’Istituto Scalabrini.

La città del Grappa non è nuova a episodi del genere. Nel maggio del 2016 tre minorenni italiane e una straniera sono state denunciate per concorso in furto aggravato di capi di abbigliamento nel negozio “Oviesse” di Piazza Libertà mentre altri due ragazzi stranieri e uno italiano, non ancora maggiorenni, nel dicembre 2016 hanno aggredito e percosso violentemente un 16enne, allo scopo di rubargli un pacchetto di sigarette.