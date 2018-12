Scossa di terremoto nel Vicentino: epicentro a Bassano

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 si è verificato domenica mattina a circa due chilometri da Bassano del Grappa ad una profondità rilevata di 11 chilometri.

La scossa, localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma attorno alle 8:50, preceduta da una scossa più debole, si è sentita in molti comuni dell'hinterland bassanese mentre in città è stata percepita ai pianti alti delle abitazioni. Molte le chiamate ai Vigili de fuoco, ma per ora non risulta nessun danno.