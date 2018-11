Spaccata notturna al negozio di ottica: ladri messi in fuga dal "nebbiogeno"

Un colpo che ha fruttato poco o niente nonostante i danni all'entrata del negozio. I ladri, nella notte tra domenica e lunedì, hanno sfondato la porta dell'ottica Demenego di Bassano usando un Suv. Appena entrati è subito entrato in azione il "nebbiogeno". un sistema d'allarme che spara fumo e non permette la visibilità.

A quel punto i malviventi, secondo una prima ricostruzione, non hanno potuto fare altro che afferrare poco o niente (il danno è in corso di quantificazione) e darsela a gambe levate prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. I carabinieri del Norm della compagnia di Bassano stanno svolgendo indagini per cercare di individuare i responsabili.