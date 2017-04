Bassano del Grappa, ruba all'Aquapolis, rintracciato grazie alle scarpe rosse

Incastrato per la sua passione per la moda del momento: le scarpe da ginnastica rosse.



Il 7 aprile scorso un bassanese aveva denunciato ai carabinieri di Bassano del Grappa un furto subito alle piscine "Aquapolis". Qualcuno aveva aperto il suo armadietto e sottratto un portadenaro in argento ed un portadocumenti contenente anche una carta di credito, poi utilizzata al centro commerciale "Emisfero" e in un supermercato di Bassano.



I militari hanno così iniziato una lunga analisi dei filmati registrati negli esercizi commerciali e nel mirino degli investigatori è finito un individuo di mezza età con scarpe rosse, dal fare sospetto. Negli stessi giorni, i colleghi di Trieste, nel corso di una perquisizione, trovavano addosso a F. T., 53enne della Repubblica Ceca la tessera sanitaria della vittima del furto all’Aquapolis. Anche in questa occasione il ladro aveva addosso le appariscenti calzature. Dopo il confronto incrociato il ceco è stato denunciato per i reati di furto continuato aggravato, danneggiamento e indebito utilizzo di carta di credito rubata.

