Bassano del Grappa, coca e maria in casa: arrestati due giovani

Li tenevano sotto controllo da tempo e alla fine è scattata la perquisizione domiciliare anche con l'ausilio del cane “CYR”. I carabinieri di Bassano del Grappa, al termine di un'indagine sul contrasto agli stupefacenti hanno arrestato nei giorni scorsi B.M. 22enne di Bassano del Grappa, trovato in possesso di 22 grammi di marijuana e 18 di cocaina già frazionati in dosi, 500 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e F.A., 23enne di Borso del Grappa, trovato in possesso di un “sasso” di 50 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento.

Entrambi i soggetti erano incensurati. Per B.M. sono scattati i domiciliari mentre F.A. è stato condotto in carcere a Treviso. Oggi, all’esito delle udienze di convalida, sono stati entrambi sottoposti alla detenzione domiciliare.