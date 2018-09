Botte al marito della ex-moglie: marocchino violento espulso dall'Italia

Il suo caso era finito anche sul sito della trasmissione "Le Iene", con l'appello alle forze dell'ordine della ex-moglie di Cherki Moustaid di agire nei confronti del marocchino 52enne che 15 giorni fa aveva aggredito il nuovo compagno della donna sul ponte nuovo di Bassano del Grappa.

Il marocchino continuava infatti a perseguitare la coppia e nella giornata di venerdì è stato espulso dall'Italia, mediante volo aereo che lo ha ricondotto direttamente in patria. A seguito dell'aggressione lo straniero era finito in carcere per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, commesso nei confronti degli agenti del commissariato di Bassano intervenuti sul posto.

Non nuovo a condotte del genere, il marocchino aveva da poco finito di scontare quattro anni di carcere per maltrattamenti e violenza nei confronti della ex coniuge e delle figlie, ed era stato anche condannato per lesioni nei confronti della sorella.