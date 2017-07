Bassano del Grappa, carabinieri: boom di interventi per il nucleo radiomobile

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno presentato i risultati dei primi sei mesi dell' Aliquota Radiomobile, impegnata nel servizio h24 di pronto intervento con un occhio di riguardo alla sicurezza stradale.

Sono state più di venti infatti le patenti di guida ritirate per varie violazioni: una buona metà per guida in stato di ebrezza, oltre a guida sotto l’effetto di stupefacenti e possesso di sostanze psicotrope varie; i più fortunatamente fermati prima che potessero causare incidenti stradali. Venticinque i soggetti segnalati all’Autorità Amministrativa per possesso di stupefacenti per uso personale.

Oltre a queste attività, sono state raccolte diverse denunce in stato di libertà, in larga parte per furti commessi in esercizi commerciali e furti con destrezza. Numerosi anche gli arresti in flagranza di reato eseguiti in questi sei mesi, principalmente per furti e tentati furti in abitazione ed esercizi commerciali, ma anche per sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.