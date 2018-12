Furia vandalica sull'auto del Comune: si stringe il cerchio sul responsabile

Nella notte tra giovedì e venerdì, all’interno dello Stallo San Giovanni del Comune di Bassano del Grappa, è stata vandalizzata l’auto di servizio utilizzata prevalentemente dagli amministratori comunali. La macchina, una Alfa Romeo Giulietta, era parcheggiata in uno dei posti auto a disposizione dell’Amministrazione comunale ed è stata gravemente danneggiata utilizzando un estintore ritrovato all’interno.

Il Sindaco di Bassano Riccardo Poletto è stato avvisato dell’accaduto da un altro utilizzatore dell’autorimessa venerdì verso le ore 8 e ha disposto l’intervento della Polizia locale, al quale sono seguiti i rilievi dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

L’amministratore del condominio ha messo subito a disposizione dei carabinieri i filmati delle telecamere per riuscire a identificare l’autore o gli autori del gesto. Dalle prime indagini i militari escludono il movente di attacco all'amministrazione comunale e rendono noto che il soggetto - in via di identificazione - abbia agito in stato di alterazione alcolica.