Bassano, cuccioli di volpe al 10° piano dell'ospedale: uno cade nel vuoto

Tragica fine per un cucciolo di volpe caduto dal decimo piano dell'ospedale San Bassiano. Il povero animale si era rifugiato assieme al suo "gemellino" in un androne esterno. Ieri mattina i due volpacchiotti, di soli pochi mesi, sono stati notati da una paziente che ha sentito dei guaiti e ha chiamato gli infermerieri.

Sull'ultimo gradino della scala antincendio, da dove probabilmente erano saliti, c'erano i due cuccioli spantentati e infreddoliti. Il personale sanitario ha quindi chiamato la polizia provinciale e i forestali che si sono avvicinati alla coppia di animaletti per cercare di salvarli. Gli operatori sono riusciti ad afferrarne uno ma l'altro, impaurito, è fuggito precipitando nel vuoto da trenta metri di altezza. Per lui, purtoppo non c'è stato niente da fare mentre il fratellino è stato affidato alle cure dei veterinari.