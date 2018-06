Bassano, controlli dei carabinieri: oltre a latitanti e lavoro nero, spunta anche il ladro di carrozzine

L’approssimarsi della stagione estiva e della “movida” ha portato i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa al potenziamento dell’attività del controllo del territorio, della sicurezza stradale e della prevenzione dei crimini in genere, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo giovanili.

Nell’ultima settimana sono state difatti potenziati i servizi di pattuglia, con decine di autovetture impiegate delle otto Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile, inclusi i servizi di Carabiniere di Quartiere e specifici dispositivi in abiti civili. E’ stato richiesto inoltre un consistente supporto dei Reparti Speciali: a partire dalle unità cinofile dei Carabinieri di Torreglia (che hanno partecipato con cani antiesplosivo e “di polizia” per il controllo delle masse) e di una squadra di supporto SOS (specialisti antiterrorismo addestrati ed equipaggiati per risolvere situazioni di crisi) per garantire il pacifico svolgimento dell’Ama Festival, sino all’impiego congiunto di una squadra CIO e di personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova proprio per salvaguardare il consistente flusso della movida bassanese.

Diverse attività di controllo sono state inoltre svolte anche con il supporto delle Polizie Locali del territorio. I risultati di tale spiegamento di forze, con decine di posti di controllo nei punti più sensibili, non si sono fatti attendere

Latitanti, ladri di carozzine, violenti, drogati al volante e lavoratori in nero