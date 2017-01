Bassano, cipressi pericolosi per edifici e persone: il Comune procede al taglio

Negli anni scorsi erano stati avvolti da una struttura che ne aveva compromesso l'apparato e giovedì mattina il personale del magazzino comunale ha provveduto al taglio. Si tratta di tre cipressi ritenuti pericolosi per gli edifici e le persone in via Ca’ Rezzonico, a Bassano del Grappa.



Un intervento sollecitato dagli abitanti della zona e dal consiglio di quartiere, fa sapere l'Amministrazione comunale che dichiara di avere un livello molto elevato di sensibilità nei confronti del verde e dell’ambiente. Sono state quindi compiute approfondite analisi e valutate opzioni che permettessero di tenerli in vita, ma le analisi di stabilità compiute con il metodo Vta hanno segnalato l’estremo pericolo di caduta, che ha portato all’abbattimento. Nell’area sarà ora realizzata un’aiuola e saranno piantumate essenze maggiormente consone al contesto.