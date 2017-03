Bassano, ciclista stroncato da infarto in casa

Un infarto venerdì ha stroncato la vita di Roberto Agostinelli, 53enne, ciclista, scultore ed ex imprenditore nel settore mobili di pregio molto conosciuto in città.

A dare l’allarme il cognato che, preoccupato di non aver ricevuto risposta alle numerose chiamate e dopo essersi recato a casa del 53enne e aver visto una finestra aperta, ha chiamato i carabinieri di Bassano del Grappa. I militari, assieme ai vigili del fuoco, si sono recati all’abitazione in via Torcellan e, dopo essere entrati in casa da una finestra al primo piano, hanno trovato l’uomo in terrazzino riverso a terra.