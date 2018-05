Bassano, ciclista investe una donna e poi la insulta: caccia al pirata

Ha travolta una donna mentre attraversata la strada e poi è fuggito non prima di averla insultata. Protagonista dell'episodio un ciclista che sabato mattino, verso le 11:20 ha centrato una 51enne mentre stava entrando nella sua casa in via Scalabrini a Bassano del Grappa. La polizia stradale di Bassano sta cercando l'uomo e ha lanciato un appello pubblico con l'invito a presentarsi al commissariato della città del Grappa. Per lui potrebbe infatti scattare l'accusa di omissione di soccorso.

L'INCIDENTE

La donna è stata investita dopo essere scesa dall'auto guidata dal marito per aprire il cancello di casa: ha attraversato la strada e si è portata al centro della careggiata ma appena varcata la linea tratteggiata è stata centrata in pieno dal ciclista - che ha invaso l'altra corsia - ed è caduta sbattendo il viso sull'asfalto.

Anche l'uomo è piombato a terra e una volta rialzato ha cominciato ad insultare la 51enne che nel frattempo sanguinava copiosamente dalla bocca e del naso. A quel punto l'investitore si è allontanato mentre la signora è stata portata al San Bassiano dal marito dove gli sono state diagnosticate delle microfratture al viso con una prognosi di 40 giorni. La coppia ha anche fornito l'identikit del pirata: alto, sui 50 anni con una bici da corsa scura.