Bassano, chiede il porto d'armi ma è un pregiudicato: denunciato

Un 45enne di Asiago, S.A. nei giorni scorsi si è recato placidamente al commissariato della polizia di Stato di Bassano con la richiesta del porto d'armi per comprare un fucile per uso sportivo. Nell'autocertificazione presentata ha dichiarato di avere tutti i requisiti e di non trovarsi in condizioni per non poter ottenere la licenza. In realtà aveva omesso i suoi precedenti: lesioni personali, minacce e ingiurie domestiche.

La polizia, effettuati i controlli con la questura di Treviso - provincia in cui sono stati commessi i reati - ha scoperto non solo i precedenti ma anche che l'asiaghese aveva un divieto del tribunale per la detenzione di armi e materiale esplosivo. La domanda è stata quindi ovviamente rifiutata e per l'uomo è scattata la denuncia per falsa attestazione a pubblico ufficiale.