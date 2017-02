Bassano, cade palo Telecom dopo il diluvio. I pompieri: "E' un problema frequente"

Dopo le frequenti piogge del weekend, lunedì pomeriggio in Contrà Riva a Bassano, zona Valrovina, un palo della Telecom si è staccato dalla base e ha ceduto vicino a un'abitazione. La casa non è stata colpita ma è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bassano che hanno messo in sicurezza a terra il traliccio che verrà successivamente ripristinato dalla società di telecomunicazioni.

Le fiamme rosse, dopo l'intervento, hanno sottolineato come il palo fosse completamente marcio, aggiungendo che situazioni del genere, a volte anche pericolose, sono molto consuete.