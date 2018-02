Bassano, picchia e ricatta ragazzino per denaro: arrestato 17enne

Un bullo ha preso di mira uno studente 14enne di Nove arrivando a picchiarlo e a minacciarlo. Un vero e proprio atteggiamento criminale quello di O.N. 17enne bassanese che è stato arrestato sabato mattina dai carabinieri della stazione di Bassano guidati dal Luogotenente Vito Sitran. Il minore si è reso responsabile di tentata estorsione e lesioni personali dolose nei confronti del ragazzino ed è stato portato in una comunità. Il 24 gennaio scorso la vittima si era presentata nella caserma dell'Arma accompagnato dal padre per denunciare un tentativo di estorsione con lesioni avvenuto qualche giorno prima.

Il 20 gennaio il 14enne è stato avvicinato dall’arrestato e da altri due minori che lo hanno invitato a seguirlo sotto il Ponte Nuovo di Bassano dove veniva colpito al volto ed allo stomaco dal bullo 17enne. Le percosse sono state accompagnate da diverse minacce di violenza se non gli avesse portato l’indomani denaro e la felpa che aveva indosso.

La vittima, spaventata, non ha raccontato l'episodio ma dopo tre giorni ha incrociato di nuovo il giovanissimo criminale. Quest'ultimo ha inseguito il ragazzino sin dentro la propria scuola, venendo colpito da alcuni pugni e spinto a sbattere la testa contro una porta. L’aggressore, messo in fuga dalle urla di personale scolastico, si è poi dileguato per le vie della città. Dopo la denuncia i carabinieri hanno individuato l'autore del gesto anche attraverso varie testimoniance e per il 17enne (già denunciato per altri reati nello scorso anno), sono scattate le manette mentre si aggirava intorno al Centro Studi.