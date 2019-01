Attimi di terrore alla boutique: rapinatore armato di coltello minaccia la titolare

Attimi di terrore per Ornella Bizzotto, titolare della Boutique Birò in via Passalacqua a Bassano del Grappa. Verso le 18:30 di venerdì un uomo armato di coltello è entrato nel negozio minacciando la donna e intimandole di consegnarli tutto il denaro in cassa.

Dopo aver preso circa 300 euro di incasso il malvivente ha cercato di chiuderla all'interno di uno sgabuzzino per cercare altri soldi. La commerciante ha però reagito mettendosi a urlare e affrontando con corraggio il rapinatore che a quel punto è scappato fuori dal negozio.

Secondo le prime informazioni l'uomo, che ha agito a volto scoperto, aveva un accento locale ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. La titolare ha denunciato il fatto al commissariato di polizia di Bassano.

