Bimbo affogato nel canale: indagata la madre

Avrà degli sviluppi investigativi la tragica morte di Kelli Kouyate, il bambino di soli tre anni morto annegato sul canale della zona San Lazzaro a Bassano lo scorso 5 luglio. La procura di vicenza ha aperto un fascicolo per abbandono di minore a carico della madre 21enne A.K. che sarà presto sentita dagli inquirenti.

Il pubblico ministero ha chiesto di effettuare l'autopsia sul corpo del piccolo mentre gli uomini del commissariato di Bassano, capitanati dal vicequestore David De Leo, stanno effettuando l'attività di indagine sentendo i testimoni.

Kelli viveva con la madre e il padre 31enne in via Prosdocimi dove la famiglia - richiedenti asilo di origine ivoriana - era ospitata nella con il sostegno dell'associazione “Casa a Colori”. Da quanto si apprende il bambino si sarebbe allontanato scendendo dal passeggino in un attimo di distrazione della madre raggiungendo la roggia Munara. Sulle dinamiche del fatto si sta concentrando il lavoro degli inquirenti.