Bassano, Beagle morto: dog sitter denunciato per maltrattamenti

Una caduta dalle scale. Così si è giustificato 43enne bassanese S.B., per la morte di un beagle a lui affidato da una signora di Bassano. La spiegazione per il decesso del povero animale, che si chiamava Lino, non ha però convinto la donna che si è presentata presso ai carabinieri riferendo di aver lasciato in custodia il proprio beagle lo scorso 17 novembre, apprendendo notizia del decesso dell’animale la mattina successiva.

I militari del luogotenente Vito Sitran hanno avviato le indagini concludendo che la dinamica riferita dal dog sitter, una caduta dalle scale, non era particolarmente convincente. Dai controlli veterinari ed dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Vicenza: è emersa la frattura di due vertebre spinali con conseguente lesione del midollo. I medici hanno subito mostrato scetticismo, evidenziando la discordanza fra la dinamica dichiarata dal dog sitter ed i risultati clinici. Le fratture mostrerebbero infatti che il decesso potrebbe essere stato causato da cadute dirette dall’alto ben più importanti, oppure da una forte pressione esercitata alla base del collo dell’animale.

Per questo il 43enne bassanese è stato denunciato per maltrattamento di animali. Venerdì mattina all'uomo è arrivata la notifica dell’informazione di garanzia. Inoltre i carabinieri hanno effettuato una perquisisione domiciliare che ha evidenziato scorrettezze in materia fiscale ed un ambiente non conforme ai regolamenti comunali e sanitari veterinari.