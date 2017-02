Bassano, auto finisce sui binari: treni bloccati

Lo scontro tra due autovetture, avvenuto nel bassanese all'alba di sabato, ha mandato in panne i collegamenti ferroviari tra Bassano e Venezia. In seguito all'incidente una delle due macchine è infatti finita in mezzo ai binari della ferrovia, causando l'interruzzione del servizio. Sul posto i vigili del fuoco stanno in questo momento cercando di rimuovere l'auto. Ancora nessuna notizia su eventuali feriti. Aggiornamenti nel corso della giornata.