Bassano, arrestato un evaso in fuga verso la Francia e fermati due sospetti per furto d'auto

Un albanese inseguito e poi arrestato a pochi chilometri dal confine con la Francia per essere evaso dagli arresti domiciliari e altri due albanesi sottoposti a fermo per il reato di ricettazione. È questo il bilancio dell'attività investigativa degli ultimi giorni dei carabinieri di Bassano del Grappa.

L'EVASO

Lo scorso giovedì 9 febbraio arriva presso la centrale operativa dei carabinieri di Bassano una telefonata che segnala a Marostica una Ford Mondeo con due occupanti in apparenza sospetti. Dopo poco una pattuglia di militari in abiti civili individua l'auto e pensano di riconoscere A.M., un albanese latitante da 5 anni dopo essere fuggito dai domiciliari. A quel punto scatta l'inseguimento in autostrada verso l'arteria che porta a Genova. Il sospetto è in fuga verso la Francia: vengono quindi avvisati i colleghi di Ventimiglia per organizzare un blocco stradale. L’intuizione si rivela corretta e l'albanese viene arrestato a pochi chilometri dal confine e trasferito nel carcere di Imperia.

L'AUTO RUBATA

Martedì sera una Opel Astra con due occupanti a bordo si aggirava con fare sospetto nella zona sud di Bassano. L’auto viene seguita dai carabinieri fino a Cittadella, dove si ferma e si affianca ad un’Audi A3 rubata a Pove del Grappa il 30 gennaio scorso. A questo punto i militari intervengono e nell’autovettura trovano refurtiva rubata appartenente a 3 colpi messi a segno a Piombino Dese e Loreggia: un televisore, un giubbotto, alcuni gioielli e denaro contante. Assieme al bottino, nell'Opel ci sono anche , molti arnesi da scasso. Alla guida delle due macchine ci sono due albanesi: X.E.M, classe 1986, e il ventiseienne S.K., entrambi sottoposti a fermo per il reato di ricettazione e trasferiti nel carcere di Padova in attesa delle indagini per stabilire eventuali collegamenti fra loro e le sospette dinamiche criminali.