Aggrediti col machete per il pizzo: due commercianti in ospedale

Sembra la trama di un film noir. Un'auto che sperona un'altra auto; un uomo che scende in strada brandendo un machete; la fuga della seconda vettura inseguita dalla prima. Quello che è successo la notte scorsa davanti al centro commerciale il Grifone è ancora tutto da chiarire ma dalle prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un regolamento di conti per un pizzo non pagato. Protagonisti, secondo i testimoni, una banda di nordafricani e una coppia di commercianti rumeni che operano nella compra-vendita di auto.

Tutto inizia mezzora dopo la mezzanotte di martedì. I due romeni sarebbero stati affiancati dai nordafricani in auto ma sono riusciti a fuggire manovre spericolate e un rocambolesco inseguimento fino a Cassola, in via Capitello Vecchio. Lì si sarebbe svolta una nuova aggressione con i commercianti aggrediti nuovamente da una decina di persone. Nel frattempo, dopo essere stati avvisati, i carabinieri del capitano Adriano Fabio Castellari si attivano con diverse pattuglie e l 'allarme viene esteso anche ai commissariato di polizia. A quanto sembra i militari avrebbero fermato e identificato alcuni magrebini. I due rumeni sono invece finiti in ospedale per farsi medicare.

Sulla vicenda c'è ancora il massimo riserbo ma il sospetto è che potrebbe trattarsi di un giro di estorsione: i commercianti sarebbero stati vittime di una spedizione punitiva per essersi rifiutati di pagare il pizzo.