Ubriaco, aggredisce i carabinieri: arrestato 42enne

Venerdì pomeriggio i carabinieri hannno arrestato il 42enne marocchino Abdelladime Bousedra. I reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e ricettazione. Il soggetto è stato intercettato ieri pomeriggio intorno alle 16.30 su Via Volpato: aveva alzato un po' troppo il gomito e si era messo a minacciare alcuni passanti costringendo i carabinieri a intervenire. I militari, una volta arrivati sul posto sono stati ricoperti di insulti e l'uomo si è scagliato contro di loro. Per fermarlo gli uomini dell'Arma hanno dovuto usare lo spray urticante.

Bousedra era inoltre in possesso di una bicicletta e di un paio di guanti rubati a Lusiana e continuava poi a dare in escandescenze anche in caserma , rendendo necessario l’intervento del 118. Il soggetto è stato portato in carcere a Vicenza in attesa del direttissimo previsto per sabato.