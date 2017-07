Bassano, lascia in figlio in auto e va a giocare alle slot: denunciato

Una ludopatia che gli è costata una denuncia. Gli uomini del commissariato di Bassano nei giorni scorsi sono intervenuti nel quartiere Firenze della città del Grappa, avvertiti che un minore di quattro anni era solo per strada.

Il padre del piccolo, un 35enne di Rosà, lo aveva lasciato in macchina ed era andato in una sala da gioco a giocare con le slot-machine. Dopo mezz'ora il bambino era uscito dall'auto e si aggirava perso per la strada, fino a che alcuni passanti non l'hanno notato.

Agli agenti che l'hanno rintracciato il papà ha raccontato che non si era accorto che fosse passato così tanto tempo. È scattata così la denuncia per abbandono di minore.