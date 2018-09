Bassano, 69enne rapinata a notte fonda: caccia all'aggressore

Nella notte tra venerdì e sabato, ntorno alle 4.30, all’esterno della Sala Giochi “Admiral” di Quartiere Firenze a Bassano, una 69enne bassanese è stata derubata del portafogli contenuto in borsa.

Il malvivente l’ha poi spinta a terra per guadagnarsi la fuga, cagionando lievi lesioni per 3 giorni di prognosi. La donna ha denunciato il fatto ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini per rintracciare il rapinatore.