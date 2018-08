Bassano, 46enne trovato morto in garage: giallo sulle cause

Tragedia, mercoledì sera, in via Pellico, nel quartiere Firenze, a Bassano. Un 46enne è stato trovato senza vita in garage e i carabinieri stanno indagando sulle cause.

Il corpo dell'uomo è stato ritrovato da un amico, che ha lanciato l'allarme alle 21. Sul posto sono immediatamente i sanitari del Suem 118 che, purtroppo, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo.

La causa della morte potrebbe essere riconducibile all'abuso di sostanze stupefacenti: solo l'autopsia potrà fare chiarezza.