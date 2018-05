Bassano, 18enne dato per disperso sull'Ortigara: ritrovato al bivacco

Questa notte alle 2 il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, a seguito della segnalazione ai carabinieri dei genitori di un ragazzo di cui non avevano più notizie e che non riuscivano a rintracciare.

Poiché, dalle informazioni date a un'amica, il giovane, un diciottenne di Bassano del Grappa, era diretto sull'Ortigara, una squadra ha iniziato a perlustrare la rete viaria in cerca della Vespa con cui si era allontanato. Controllando malghe e bivacchi, alle 4.30 circa i soccorritori hanno rintracciato il mezzo, parcheggiato nel bosco in una stradina a un chilometro di distanza da Malga Fiara. A

vvisati 118 e carabinieri, la squadra ha informato della ricerca anche due agenti della Polizia provinciale passati per caso. Proprio dai due agenti poco dopo è arrivata la notizia del ritrovamento del ragazzo che aveva dormito nel Bivacco Campi Lussi. Dopo aver fatto una camminata sull'Ortigara, ieri il giovane era arrivato al bivacco attorno alle 19 e aveva deciso di fermarsi per non dover rientrare con il buio.

I soccorritori si sono avvicinati il più possibile con il fuoristrada per poi proseguire a piedi. Una volta raggiunto, il giovane è stato riaccompagnato alla jeep e da lì alla strada dove nel frattempo erano arrivati i genitori. L'intervento si e concluso alle 7.30.