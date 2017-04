Bassano, 16enne suicida: autorizzati i funerali

La tragica fine del 16enne di origine cingalese è per adesso ancora un capitolo aperto per la Procura della Repubblica di Vicenza che ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di istigazione al suicidio. Attualmente però non ci sarebbe nessun iscritto nel registro degli indagati.

Si attendono i risultati dell'autopsia, avvenuta nei giorni scorsi, il cui esito sarà trasmesso alla Procura tra 60 giorni. Nel frattempo sabato è stato dato il via libera alla sepoltura del ragazzo che aveva ingerito del liquido corrosivo procurandosi la morte.

Secondo indiscrezioni, le intenzioni della famiglia sarebbero quelle di portare la salma del figlio in patria, dopo una cerimonia a Bassano.