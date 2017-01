Bassano, 15enne tedesco scappa di casa per incontrare l'amata conosciuta sul web

Sarebbe partito da Radolfzell am Bodensee, cittadina sul Lago di Costanza, alla volta di Bassano del Grappa per raggiungere una 18enne di origini albanesi, residente nel comune vicentino, conosciuta sul web. Come riporta Il Giornale di Vicenza, protagonista della vicenda sarebbe un 15enne tedesco, di origini turche, che dopo varie chat con la 18enne sarebbe fuggito di casa per incontrare la sua amata.

Avrebbe quindi fatto un viaggio oltre il confine, tenendo i suoni genitori allo scuro della cosa. La soluzione più semplice era quella di prendere un treno e così ha fatto. I genitori, resisi conto della sua assenza ingiustificata da casa, avrebbero allertato le autorità tedesche e sarebbero quindi scattate le ricerche. Il ragazzo si negava anche al telefono.

Ciò nonostante le forze dell'ordine sarebbero riuscite a rintracciare i suoi spostamenti e a scoprire del suo arrivo a Bassano del Grappa. Alla stazione ci sarebbe stata non solo la sua amata ma anche gli agenti di polizia che avrebbero così "rovinato i piani" della giovane coppia e avrebbero portato il ragazzo in commissariato. Srebbe quindi stato raggiunto dal padre che l'avrebbe riportato in Germania.