Occupa abusivamente un appartamento sfitto a Padova: arrestato 38enne bassanese

I rumori dall’appartamento sfitto hanno insospettito i vicini di casa che hanno chiamato il titolare per avvisarlo dell’anomalia. Quest'ultimo è partito da Rossano Veneto e giunto a Padova poco dopo la mezzanotte di domenica ha trovato all’interno del suo appartamento di via Bixio C.B., 34enne di Bassano del Grappa.

Alla vista del padrone di casa, il bassanese ha iniziato ad insultarlo urlando di lasciarlo in pace senza liberare l'abitazione occupata abusivamente. All’arrivo dei carabinieri l’uomo ha insistito nel voler restare in quell’appartamento non suo ed è stato quindi arrestato per violazione aggravata di domicilio.

(da padovaoggi.it)