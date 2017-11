Barbarano Vicentino, assalto al bancomat: ladri in fuga sorpresi dai CC

Alle 03.05 di lunedì una pattuglia dei carabinieri ha notato un’autovettura Bmw di colore scuro davanti alla filiale di Barbarano della Cassa di Risparmio del Veneto. Sul luogo, di fronte allo sportello bancomat, tre individui mascherati stavano tentado di forzare l’erogatore dello sportello con un grimaldello.

Alla vista dei militari i ladri sono immediatamente risaliti a bordo del mezzo, dandosi alla fuga.Immediato l’inseguimento da parte dei militari che hanno dato l’allarme alla centrale operativa, la quale ha provveduto a cinturare l’area con altri equipaggi in servizio. I malviventi sono però riusciti a far perdere le proprie tracce.

Le indagini sono in corso, anche mediante la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in zona, per acquisire ulteriori elementi utili all’identificazione degli autori.