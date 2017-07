Barbarano, prende fuoco casa in costruzione: allarme nel vicinato

Momenti di paura a Barbarano Vicentino per un incendio divampato attorno alle 19:20 in via Montagnola a Ponte di Barbarano. Per cause ancora da verificare una casa in costruzione ha preso fuoco.

I vicini, preoccupati dopo aver visto le fiammate dalle finestre dell'abitazione che il rogo non si estendesse, hanno chiamato i vigili del fuoco di Lonigo che sono intervenuti per spegnere il rogo. Le operazioni alle 19:45 erano ancora in corso