Troppi pregiudicati nel locale, chiuso l'"Hollywood"

I carabinieri di Torri di Quartesolo a conclusione degli accertamenti svolti e dopo la successiva proposta alla questura di Vicenza, nella mattinata di sabato hanno dato esecuzione all’ordinanza di sospensione temporanea della somministrazione di bevande ed alimenti per la durata di sette giorni, nei confronti del titolare del locale Gad Hollywood Cafè, che si trova in via Cantarana a Lerino, di fronte alla stazione dei treni.

L’attività preliminare svolta dai militari dell’Arma, nel corso del controllo del territorio e supportata da riscontri oggettivi, ha permesso di appurare che il locale era ritrovo abituale di persone con precedenti di polizia che, in alcune circostanze, si sono rese responsabili di comportamenti tali da costituire turbamento per l’ordine e la sicurezza pubblica.