Si fa recapitare la pizza a domicilio ma paga con banconote false: denunciato

Nella giornata di venerdì i carabinieri di Schio hanno denunciato un diciassettenne per spendita di banconote false.

I fatti risalgono ai giorni scorsi: in entrambi i casi si è trattato di un servizio di food delivery (uno effettuato da “Piazzetta Boldù”, l’altro da “Napoli Pizza”) pagato con banconote false del taglio di 50 euro; la consegna avveniva non all’interno di un’abitazione specifica, ma direttamente su strada con poca illuminazione, permettendo al ragazzo di allontanarsi col cibo mentre le vittime si accorgevano del reato subito.

Le banconote contraffatte sono state analizzate per capirne la provenienza e le indagini hanno portato all'individuazione del ragazzo, residente a Brescia ma di fatto senza fissa dimora, già conosciuto agli operanti per diversi precedenti di polizia. Il giovane individuato grazie alla descrizione fornita dalle vittime e quindi riconosciuto dalle stesse in un fascicolo fotografico.