Bancomat sputa soldi: cliente onesto segnala il "guasto", possibile virus informatico

Non capita tutti i giorni di andare allo sportello bancomat per effettuare un prelievo e vedere una pila di soldi già pronti senza introdurre la propria tessera. E' successo a Montebello, nella filiale di Antoniana Gruppo Monte dei Paschi di Siena, di via XXIV Maggio.

Come riporta ll Giornale di Vicenza, grazie all'onestà di un utente, il "disservizio" è stato subito segnalato alla banca che ha subito fatto le verifiche del caso. Lo sportello potrebbe essere stato colpito da un virus informatico che ha fatto sì che "sputasse" in maniera incontrollata le banconte...un sogno per molti.