Due assalti a bancomat in 48 ore: zero bottino

Questa notte, intorno alle ore 2 a Villaverla, ignoti hanno fanno esplodere lo sportello Bancomat della filiale di Banca Intesa di Via Milano, tentando, senza riuscirvi, di impossessarsi del denaro contenuto e provocando solamente lievi danni alla struttura.

Un cittadino, udito il rumore provocato dall’esplosione, ha allertato immediatamente il 112 che ha inviato sul luogo ogni pattuglia disponibile. I malviventi hanno quindi desistito dai loro intenti e si sono dati alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo di colore scuro. Le indagini sono in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Thiene e i colleghi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vicenza.

Analogo episodio era avvenuto lunedì, alle 4.30 ai danni dello sportello bancomat della filiale Volksbank, in piazzale Pio X a Camisano. Anche in quel caso i malviventi sono andati via a mani vuote.