Cambiare nome alla stradella Banca Popolare, Bulgarini: "Una riflessione ci sta"

La Popolare di Vicenza non esiste più ma naturalmente la sua sede storica è ancora lì, all'angolo tra via Porti e la Stradella Banca Popolare. C'è ancora una grande insegna in ferro battuto, segno di altri fasti, con scritto il nome della banca e, sopratutto, c'è quella via cittadina dedicata proprio alla Popolare.

Altri tempi, che han fatto la storia della città. E se qualcuno aveva proposto di far passare il prestigioso palazzo - che contiene dipinti, monete e ceramiche preziose - a patrimonio pubblico nella rete civica museale, altri si chiedono se ha senso, dopo il crac e la sepoltura della BPVi, mantenere quel nome.

Alla domanda il vicesindaco Jacopo Bulgarini d'Elci, che è anche il presidente della commissione toponomastica del Comune di vicenza ha risposto:

"È una strada che esiste naturalmente prima dell'era Zonin e di solito la toponomastica tende a mantenere, ma visto quello che è successo e visto che la Popolare non c'è più, una riflessione si può fare"

Se fosse, magari sarebbe poco nobile chiamarla "Stradella Banca Intesa"