Bambino di tre anni si sente male e muore improvvisamente

Un dolore devastante per la famiglia e per tutta la comunità di Valli del Pasubio, annichilita per la morte improvvisa di Giulio Cortiana. Il bambino di appena tre anni è deceduto all'ospedale di Santorso nella notte tra lunedì e martedì dopo il ricovero urgente in pediatria. Massimo riserbo sulle cause delle morte, per le quali sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Secondo i primi riscontri il piccolo si sarebbe sentito male nel pomeriggio di lunedì, avvisando la madre di avere mal di pancia. Portato al reparto pediatrico del nosocomio dell'Alto Vicentino, il bambino è stato visitato e sottoposto ad alcune cure, e poi rimandato a casa. Lì la sua situazione sarebbe però peggiorata e i genitori sono corsi nuovamente in pediatria. All'ospedale il bambino si è ulteriormente aggravato. La morte è giunta poco dopo, mentre era ancora sotto osservazione.

I militari stanno conducendo le indagini, mentre per l'autopsia si attende la decisione della magistratura, come spiega la direzione dell'Ulss 7: «La Direzione desidera esprimere tutto il proprio cordoglio alla famiglia del piccolo Giulio. Il personale medico coinvolto nel caso aveva già manifestato la volontà di eseguire un’autopsia per cercare di capire le cause all’origine di questo improvviso decesso, ma nelle ultime ore è intervenuta direttamente la magistratura. In attesa delle decisioni della magistratura, l’Azienda assicura fin d’ora la massima collaborazione per cercare di chiarire le cause del decesso».