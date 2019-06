Badante infedele fa sparire corredo per migliaia di euro

Avrebbe dovuto occuparsi di una nonnina nei giorni liberi della badante di ruolo e ne approfittava per svuotarle la casa di pentole e altri complementi di arredo.

Gli agenti delle Volanti di Vicenza hanno denunciato per furto aggravato una 38enne romena, domiciliata a Creazzo: è proprio in questo pied a terre che i poliziotti hanno rinvenuto la cospicua refurtiva che la donna aveva trafugato dalla casa in zona Piscine, a Vicenza.

La ladra era stata presa in prova dalla famiglia dell'anziana da qualche settimana, affinchè si occupasse della 97enne quando la badante regolare era di riposo. Subito, sia il famigliari che la collaboratrice si erano accorti degli ammanchi ma senza riuscire a darsi una risposta. Il nipote decide quindi di installare una vidocamera nascosta in cui si vedono dei movimenti sospetti della denunciata e porta le immagini in questura.

L'altro pomeriggio è scattato il blitz degli agenti che hanno prelevato la donna e l'hanno condotta al suo domicilio, dove hanno trovato gli oggetti prelevati dall'appartamento di Vicenza.