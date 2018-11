Baby-gang di rapinatori: arrestato il terzo minorenne

Sono andati a prenderlo a casa dove vive con i genitori. Venerdì mattina i carabinieri di Thiene hanno chiuso il cerchio sulla vicenda dei baby-rapinatori, tutti 16enni che per un mese hanno vessato i loro coetanei con minacce e rapine tra la zona del Bosco e il centro storico del paese.

Dopo l'arresto dei due complici è scattata l'ordinanza nei confronti del minore di origini ghanesi, arrivata a seguito della conclusione delle indagini dei militari coordinati dal comandante Davide Rossetti. Le segnalazioni arrivate in caserma e gli accertamenti hanno portato all'identificazione del delinquente in erba, ora trasferito in un centro di recupero fuori dalla provincia di Vicenza.