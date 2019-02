Baby gang aggredisce 94enne per rapinarla: due arrestati e tre denunciati

Ieri pomeriggio, 25 febbraio, alle ore 16.30 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Thiene sono intervenuti, su segnalazione di un cittadino, in Via Roma dove, pochi istanti prima, un’anziana 94 enne del luogo era stata aggredita da un gruppo di giovani che le avevano strappato dal braccio la propria borsa, facendola rovinare a terra. A causa della caduta la donna ha riportato la frattura del radio e varie contusioni e ferite al volto.

L’immediato intervento dei militari operanti ha consentito di raccogliere la descrizione dei responsabili della vile azione e di rintracciare, poco dopo, alla Stazione Ferroviaria di Thiene, 5 minorenni che corrispondevano perfettamente a quanto riportato dai testimoni. Il gruppetto di ragazzi è stato quindi immediatamente fermato e portato in caserma per essere sottoposto a perquisizione personale, grazie alla quale è stato rinvenuto il portafoglio della vittima, con tutti i documenti e il denaro in esso contenuto. Le successive ricerche hanno consentito di recuperare anche la borsa, che era stata gettata all’interno del cortile di un’abitazione.

La posizione dei 5 minori è stata messa al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Minorile di Venezia, che ha disposto l’arresto per due di essi, ritenuti i responsabili principali dell’aggressione, e il deferimento in stato di libertà per gli altri tre. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati al carcere minorile di Treviso.

L’anziana, nella notte, è stata dimessa dall’Ospedale di Santorso con una prognosi di 30 giorni.