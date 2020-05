Avvocato si porta una roncola in tribunale: "Mi serve per ricostruire i fatti del processo"

Mercoledì mattina si è presentato in tribunale a Vicenza per difendere una persona imputata in un processo per lesioni, e mentre si trovava nell’aula C in attesa dell’udienza è stato notato dai presenti avere con sé una roncola.

Protagonista della vicenda è un avvocato del Foro di Padova residente nel capoluogo euganeo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che quotidianamente svolgono il servizio di vigilanza nel Palazzo di Giustizia che hanno recuprato l’oggetto.

Il legale ha giustificato il possesso riferendo che doveva esibirlo al giudice per la ricostruzione dei fatti in processo, senza aver preavvisato di questo il personale di vigilanza presente all’ingresso.

La roncola è stata sequestrata; spetterà all’autorità giudiziaria valutare i provvedimenti da adottare.