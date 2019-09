Colpo di coda dell'estate: lunghe code per l'Altopiano

L'estate non è finita, almeno sul calendario manca meno di una settimana. Il tempo, in questo settembre, regala delle magnifiche giornate di bel tempo e a risentirne in maniera positiva è sopratutto il turismo "montano", come dimostrano le immagini di domenica mattina al casello di Piovene Rocchette, direzione Altopiano di Asiago.

Sono immagini già viste spesso alla fine dell'A31 nel corso di questa estate. Code in uscita verso la montagna fin dalle prime ore della mattinata.