Autostrada Serenissima: mattinata difficile per gli automobilisti

Ancora difficoltà per chi viaggia in autostrada. Come riferito dal centro operativo dell'A4, due incidenti hanno causato svariati chilometri di coda in direzione Milano.

Verso le 10:30 un tamponamento tra tir nel tratto autostradale tra Vicenza Ovest e Montecchio ha provato quasi 4 chilometri di file, con disagi alla circolazione fino alle 12.

Un'ora dopo, invece, un tamponamento in galleria – tra Vicenza Est e Vicenza Ovest, ha creato altri 4 chilometri di coda fino a circa le 14. In entrambi i casi non si sono registrati feriti.