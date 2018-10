A4, traffico in tilt: code di sei chilometri

Disagi al traffico in autostrada sabato mattina dalle ore 9. A caua dei cantieri per il rifacimento della pavimentazione del manto stradale si sono formate delle code che hanno raggiunto i tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est in direzione Milano.

Rallentamenti anche in direzione Venezia tra lo svincolo Vicenza Est e Grisignano. Per garantire il deflusso del traffico la società autostrade Brescia-Padova ha aperto una corsia in più di marcia lenta e sorpasso in direzione Milano e la corsia di emergenza in direzione Venezia. Traffico bloccato anche nel traffico esterno, sopratutto all'altezza di Vancimuglio.